Почему синяя птица оказалась в доме у Тильтиль и Митиль и почему в конце она улете??а?

Литература
Почему синяя птица оказалась в доме у Тильтиль и Митиль и почему в конце она улете??а?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ночь под Рождество мальчика и девочку Тильтиль и Митиль посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна и спасти её может только Синяя птица. Благодаря волшебному подарку Феи дети получают возможность видеть душу вещей. Неживые предметы Часы, Огонь, Вода, Хлеб преображаются в живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие за сказочной Синей птицей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать о каком нибудь спортсмене знаменитом по английскому языку 4 5 предложени??
Ответить
Другие предметы
Как называется речь обращенная к самому себе??
Ответить
Математика
Помогите пожалуйсто 4т6ц*46ц и 3т6ц40кг 36 040кг
Ответить
Математика
Я уже выкладовала не кто не ответел я поставлю очень много балов только если поможете кто 1 поставлю в лучший ответ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ ...
Ответить
Литература
SOS! Напишите сочинение на тему Капитанская дочка А.С Пушкин, где то на 2 страницы, Заранее спасибо! До сохранит вас Бог
Ответить