Почему синяя птица оказалась в доме у Тильтиль и Митиль и почему в конце она улете??а?
Литература
Почему синяя птица оказалась в доме у Тильтиль и Митиль и почему в конце она улете??а?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ночь под Рождество мальчика и девочку Тильтиль и Митиль посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна и спасти её может только Синяя птица. Благодаря волшебному подарку Феи дети получают возможность видеть душу вещей. Неживые предметы Часы, Огонь, Вода, Хлеб преображаются в живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие за сказочной Синей птицей.
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