Какие из указанных движений можно считать равномернами? 1.маятник настенных часо??. 2.ступеньки экскаватора. 3.самолет на взлетной дорожке
Физика
Какие из указанных движений можно считать равномернами? 1.маятник настенных часо??. 2.ступеньки экскаватора. 3.самолет на взлетной дорожке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ-2 ступеньки эскаватора
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