Твір групі іностранцям я українець

Информатика
Твір групі іностранцям я українець
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Гость:
А МЫ РУССКИЕ! ! ! Привет тебе украинец)))
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