Твір групі іностранцям я українець
Информатика
Твір групі іностранцям я українець
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А МЫ РУССКИЕ! ! ! Привет тебе украинец)))
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