(√12-√75) × √3 решите пожалуйста

Алгебра
(√12-√75) × √3 решите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так!Если что,приложение Photo math.Мне очень помогает)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определите число молекул углекислого газа который содержит столько же атомов кислорода сколько их содержится в 6 молекулах серной кислоты
Ответить
Русский язык
История слово обворожить?
Ответить
Физика
Какие из указанных движений можно считать равномернами? 1.маятник настенных часо??. 2.ступеньки экскаватора. 3.самолет на взлетной дорожке
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение на тему ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА Умаляю помогите Что бы сочинение было из 3 частей
Ответить
Математика
Могут ли прямоугольник и ломаная иметь только 2 общие точки?3 общие точки?4 общие точки?Сделать рисунки
Ответить