(√12-√75) × √3 решите пожалуйста
Алгебра
(√12-√75) × √3 решите пожалуйста
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Гость:
Вот так!Если что,приложение Photo math.Мне очень помогает)
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