Распределить слова по стилям __________________ Научный | Публицистический | Официально-деловой | Художественный | Разговорный | _________________________ Индивидуальность автора, историческая судьба, переплетается многими нитя...

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Распределить слова по стилям __________________ Научный | Публицистический | Официально-деловой | Художественный | Разговорный | _________________________ Индивидуальность автора, историческая судьба, переплетается многими нитями, обеспечение охраны и защиты авторских прав, молодежная политика, черное крыло Чернобыля, финансовые инвестиции, крепостное право, хвастун, корова языком слизала, два сапога пара, в связи с тяжелым положением, белобрысый, держать камень за пазухой, именуемый в дальнейшем, движущие силы истории, харизматичный лидер, числитель, компенсация за отпуск, бабуля, магнитный заряд, обеспечивается право на защиту, жили-были, экологическая катастрофа, маленький-премаленький, прыг-скок, нравственная холера, окружающая среда.

Автор: Гость