Распределить слова по стилям __________________ Научный | Публицистический | Официально-деловой | Художественный | Разговорный | _________________________ Индивидуальность автора, историческая судьба, переплетается многими нитя...
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Распределить слова по стилям __________________ Научный | Публицистический | Официально-деловой | Художественный | Разговорный | _________________________ Индивидуальность автора, историческая судьба, переплетается многими нитями, обеспечение охраны и защиты авторских прав, молодежная политика, черное крыло Чернобыля, финансовые инвестиции, крепостное право, хвастун, корова языком слизала, два сапога пара, в связи с тяжелым положением, белобрысый, держать камень за пазухой, именуемый в дальнейшем, движущие силы истории, харизматичный лидер, числитель, компенсация за отпуск, бабуля, магнитный заряд, обеспечивается право на защиту, жили-были, экологическая катастрофа, маленький-премаленький, прыг-скок, нравственная холера, окружающая среда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разговорнаяречь:Прибежали,побрякушки,юбилей,бейсболка,сборище,вышагивать,перебежкой. Научный стиль:прозрачная жидкость,оппозиция,природное явление,теорема,космос,мощность турбины,куцый,простуда. Официально-деловой:позавтракать,собеседник,заявление,государственная граница,маршировать,диктаторский режим,постельный режим. Публицистический:коммуникация,закон,деятель,митинг,публикация,мощь страны. Язык художественной литературы:рыжая лисичка,валенки,торжество.
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