Номер 153 домашка не знаем как выполнить
Математика
Номер 153 домашка не знаем как выполнить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри квадрат значит его стороны равны и его 6*6=36 если уменьшить одну сторону, останется четырехуголник одна сторона 6 другая 4 значит 6*4=24
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