1.Верны ли следующие утверждения? А. Конвекция-это вид теплопередачи, при котором энергия переносится струями газа или жидкости. Б. Существует только один способ изменения внутренней энергии-теплопередача 1) верно только А ...

Физика

1.Верны ли следующие утверждения? А. Конвекция-это вид теплопередачи, при котором энергия переносится струями газа или жидкости. Б. Существует только один способ изменения внутренней энергии-теплопередача 1) верно только А 2) верно только Б 3)верны оба утверждения 4) оба утверждения неверны 2.Корпус космического корабля, летящего в атмосфере Земли, сильно разогревается. Чем объясняется увеличение его внутренней энергии? 1) Конвекцией 2) Теплопроводностью 3) Совершением механической работы 4) Теплопередачей и совершением механической работы 3.Каким способом возможна передача энергии между телами, разделенными безвоздушным пространством? 1) Конвекцией 2) Излучением 3) Работой 4) Теплопроводностью

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