Подпишите название собора на территории Херсонеса В честь чего и почему он так на??ван

Другие предметы
Подпишите название собора на территории Херсонеса В честь чего и почему он так на??ван
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собор св. Владимира. Т.к. князь Владимир принял решение крестить Русь на территории Херсонеса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 153 домашка не знаем как выполнить
Ответить
Математика
1) Расскажите, как найти неизвестный множитель; неизвестное делимое; неизвестный делитель. 2) Найдите неизвестный компонент действия: а) 42*х=546 б...
Ответить
Физика
1.Верны ли следующие утверждения? А. Конвекция-это вид теплопередачи, при котором энергия переносится струями газа или жидкости. Б. Существует...
Ответить
Другие предметы
Как называется музыкальный спектакль в котором главным средством является танец
Ответить
Русский язык
Распределить слова по стилям __________________ Научный | Публицистический | Официально-деловой | Художественный | Разговорный | _______________...
Ответить