Подпишите название собора на территории Херсонеса В честь чего и почему он так на??ван
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Подпишите название собора на территории Херсонеса В честь чего и почему он так на??ван
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собор св. Владимира. Т.к. князь Владимир принял решение крестить Русь на территории Херсонеса.
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