Помогите!Постройте График Уравнения 3х+у+1=0.Принадлежит ли ему точка А(2/3;-3)?

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Запиши в привычном виде у=-3х-1 точки для построения 0:-1 -2:5 двух достаточно, так как это прямая подставим координаты точки А и проверим, получается ли правильное равенство -3=-3*2/3-1 -3=-3 значит принадлежит