Засушенные для коллекции раки, омары, крабы сохраняют свою форму тела. Засушенные пауки сморщиваются, уменьшаются в размерах. Как можно объяснить такое явление?

Биология
Засушенные для коллекции раки, омары, крабы сохраняют свою форму тела. Засушенные пауки сморщиваются, уменьшаются в размерах. Как можно объяснить такое явление?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У паука в основном нет жесткого скелета, и поэтому они теряют свою форму из-за того что при высыхание нужен скелет или опора, вот поэтому раки, крабы и омары не теряют форму.

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