За 5ч вертолет пролетел 600км.С какой скоростью летел вертолет
Математика
За 5ч вертолет пролетел 600км.С какой скоростью летел вертолет
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600:5=120 (км)летел вертолёт!
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