Помогите решить 1308, пожалуйста, или скажите каким способом решать. Спасибо заране??
Математика
Помогите решить 1308, пожалуйста, или скажите каким способом решать. Спасибо заране??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2 = с1 - 4 = 2 - 4 = -2 с3 = с2 - 4 = -2 - 4 = -6 с4 = с3 - 4 = -6 - 4 = -10 с5 = с4 - 4 = -10 - 4 = -14
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