Раскройте скобки и приведети подобые слагаемые, плизз 1) (2+3a)+(7a-2) 2) -(11a+b)-(12+a) 3) (6x-8)-5x-(4-9x) 4) 5x+(11-7x) 5) -(8c-4)+4 6) (5-3b)+(3b-11) 7) (5a-3b)-(2+5a-3b) 8) (1-9y)-(22y-4)-5 9) 5b-(6b+f)-(f-6b)
Математика
Раскройте скобки и приведети подобые слагаемые, плизз 1) (2+3a)+(7a-2) 2) -(11a+b)-(12+a) 3) (6x-8)-5x-(4-9x) 4) 5x+(11-7x) 5) -(8c-4)+4 6) (5-3b)+(3b-11) 7) (5a-3b)-(2+5a-3b) 8) (1-9y)-(22y-4)-5 9) 5b-(6b+f)-(f-6b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (2+3a)+(7a-2)=2+3a-7a+2=4-4a 2) -(11a+b)-(12+a)=-11a-b-12-a=-23a-b
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