You wear at school? What your wear a uniform at school?

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You wear at school? What your wear a uniform at school?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
At school, I wear a school uniform.
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