Напишите пожалуйста рассказ на тему "Человек слово". Опишите в нём человека который всегда выполняет задуманное и не брасает слово на ветер.

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Напишите пожалуйста рассказ на тему "Человек слово". Опишите в нём человека который всегда выполняет задуманное и не брасает слово на ветер.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравятся ответственные люди. На них можно всегда положиться. Бывают моменты, когда кто-то обещает тебе помочь, но через некоторое время забывает-это необязательный человек. Для того, чтобы рядом с тобой всегда был человек слова, нужно самому быть таким. Никогда не обещай того, что ты не сможешь выполнить. Если ты заранее знаешь, что просьба достаточно затруднительна, скажи что постараешься ее выполнить, но не обещаешь. А уж если дал слово, то обязательно выполни свое обещание. Не выполнить данное обещание-это равносильно тому, что ты обманщик. А кто с уважением относится к врунишке? Человек слова- это тот, кто меньше говорит, а больше делает. Про таких людей говорят, что с ним я пошел бы в разведку.
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