Составить блок-схему сумма чисел от 1-100 кратных 4ем
Информатика
Составить блок-схему сумма чисел от 1-100 кратных 4ем
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4-м кратны: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100
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