Выписать с политической карты 20 государств и еще на каком материке
География
Выписать с политической карты 20 государств и еще на каком материке
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Европа Германия франция италия испания венгрия чехия нидерланды англия румыния монако
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