Почему Павел Петрович отправился заграницу в произведении отцы и дети
Литература
Почему Павел Петрович отправился заграницу в произведении отцы и дети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неудача и комичность затеянного им дела окончательно убеждают Павла Петровича что век дуэлей прошёл, а его ,,принсипы" устарели. Он отправился за границу ,,доживать"
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