Пожалуйста решите заранее спасибо
Математика
Пожалуйста решите заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16/4/7 = 16* 7/4 = 4 и 16 сокращаются = 4*7=28 Ответ: 28 учеников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить предложения 1 вариант со словом зима, где они являются : 1.Подлежащим 2.??казуемым 3.Обращение 4. Приложение
Экономика
В экономике страны располагаемый доход равен $4800 млрд., потребительские расходы $4100 млрд., дефицит бюджета составляет $100 млрд., а дефицит т...
Физика
Биология
Вставьте в текст «Молекула ДНК» пропущенные термины из предложенного перечня, ис??ользуя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выб...