Пожалуйста решите заранее спасибо

Математика
Пожалуйста решите заранее спасибо
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Гость:
16/4/7 = 16* 7/4 = 4  и 16 сокращаются = 4*7=28 Ответ: 28 учеников
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