Найти повествовательное предложение. немедленно просыпайтесь! вы сегодня собира??тесь вставать?! как приятно проснуться на рассвете! понаблюдай за просыпающейся природой!
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Найти повествовательное предложение. немедленно просыпайтесь! вы сегодня собира??тесь вставать?! как приятно проснуться на рассвете! понаблюдай за просыпающейся природой!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как приятно проснуться на рассвете
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