Найти повествовательное предложение. немедленно просыпайтесь! вы сегодня собира??тесь вставать?! как приятно проснуться на рассвете! понаблюдай за просыпающейся природой!

Русский язык
Найти повествовательное предложение. немедленно просыпайтесь! вы сегодня собира??тесь вставать?! как приятно проснуться на рассвете! понаблюдай за просыпающейся природой!
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Автор: Гость
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Гость:
Как приятно проснуться на рассвете
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