Найти повествовательное предложение. немедленно просыпайтесь! вы сегодня собира??тесь вставать?! как приятно проснуться на рассвете! понаблюдай за просыпающейся природой!

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Найти повествовательное предложение. немедленно просыпайтесь! вы сегодня собира??тесь вставать?! как приятно проснуться на рассвете! понаблюдай за просыпающейся природой!

Автор: Гость