ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ПРОШУ ВАС Решите уравнение(подробно пожалуйста) 5,43-12:х=4,194
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ПРОШУ ВАС Решите уравнение(подробно пожалуйста) 5,43-12:х=4,194
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:x=5,43-4,194 12:x=1,236 x=12:1,236 x=9 73/103
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