От скрещивания между собой тригетерозиготных трёхголовых безмозглых огнедышащи?? драконов появилось многочисленное потомство. определите фенотипы и генотипы родительских форм, фенотипы потомков и их соотношение. составьте схему...

Биология

От скрещивания между собой тригетерозиготных трёхголовых безмозглых огнедышащи?? драконов появилось многочисленное потомство. определите фенотипы и генотипы родительских форм, фенотипы потомков и их соотношение. составьте схему решения задачи. какова вероятность появления драконов с одной головой, с мозгом и снегодышащих?

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