От скрещивания между собой тригетерозиготных трёхголовых безмозглых огнедышащи?? драконов появилось многочисленное потомство. определите фенотипы и генотипы родительских форм, фенотипы потомков и их соотношение. составьте схему...
Биология
От скрещивания между собой тригетерозиготных трёхголовых безмозглых огнедышащи?? драконов появилось многочисленное потомство. определите фенотипы и генотипы родительских форм, фенотипы потомков и их соотношение. составьте схему решения задачи. какова вероятность появления драконов с одной головой, с мозгом и снегодышащих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-три головы B- без мозгов C- огнедышащий a- одна голова b- с мозгом c- снегодышащий P:AaBbCc x AaBbCc G: ABC,aBC,abC,Abc,ABc,AbC,aBc,abc x ABC,aBC,abC,Abc,ABc,AbC,aBc,abc F: 63:1(фенотип) aabbcc(1,56%) вроде бы так
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