Если правительство предпологает повысить уровень реального ЧНП оно может?
Экономика
Если правительство предпологает повысить уровень реального ЧНП оно может?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только снизить налоги
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