Расположите по разрядам 1,431 = 1 + 0,4 + 0,03 + 0,001
Математика
Расположите по разрядам 1,431 = 1 + 0,4 + 0,03 + 0,001
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 это единицы. 0,4- это десятые. 0,03-это сотые. 0,001-это тысячные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даны слова: синяя, горячая, короткая, добрая. Допиши ответы на вопросы об этих слов??х. 1). Какой частью речи являются эти слова? Эти слова яв...
Математика
В спортивных играх приняли участие 64 учащихся старших классов и в 4 раза меньше уч??щихся младших классов.сколько учащихся младших классов приняло...
Химия