ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ НУЖНО. Подчеркните грамматические основы в предложениях : "Что это? Ранний, тихий, падающий сквозь последнюю желтизну деревьев снежок - и сразу пахнуло предзимьем. Снежок этот теплый и клейкий : подставь ладн...
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ НУЖНО. Подчеркните грамматические основы в предложениях : "Что это? Ранний, тихий, падающий сквозь последнюю желтизну деревьев снежок - и сразу пахнуло предзимьем. Снежок этот теплый и клейкий : подставь ладно, не слышно, как падают снежинки. Только потом, спустя некоторое время почувствуешь на ладони нечто живое, тепло-влажное, пуховое, и на мгновенье покажется, сто держишь на ладони скворчонка-пискуна, а он, приняв твою ладонь за гнездо, зябко притаился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа подлежащие : предзимьем, снежинки, скворчонок - пискун. Грамматическая основа сказуемые : пахнуло, падают, почувствуешь, покажется, держишь, притаился.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Измерения прямоугольного параллелепипеда = 2 дм, 3 дм , 6 дм . Вычислить длину диагон??ли и площадь поверхности
История
В каком веке земли казахстана попали в зависимость от тюрков A)VII B) VI C)VIII D)IV п??могите прошу!))
Математика