ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ НУЖНО. Подчеркните грамматические основы в предложениях : "Что это? Ранний, тихий, падающий сквозь последнюю желтизну деревьев снежок - и сразу пахнуло предзимьем. Снежок этот теплый и клейкий : подставь ладн...

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ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ НУЖНО. Подчеркните грамматические основы в предложениях : "Что это? Ранний, тихий, падающий сквозь последнюю желтизну деревьев снежок - и сразу пахнуло предзимьем. Снежок этот теплый и клейкий : подставь ладно, не слышно, как падают снежинки. Только потом, спустя некоторое время почувствуешь на ладони нечто живое, тепло-влажное, пуховое, и на мгновенье покажется, сто держишь на ладони скворчонка-пискуна, а он, приняв твою ладонь за гнездо, зябко притаился.

Автор: Гость