130 сколько страниц ему осталось прочитать?

Математика
130 сколько страниц ему осталось прочитать?
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Гость:
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