Подготовьте рассказ об Александре Македонском Где то 5-10 строчек вообщем не мног??! Прошу срочно нужно в течении 20-30 минут

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Александр македонский сын филиппа македонского захватил не мало государств. и совершил не мало грандиозных побед. в 334 году стал править и в этом же году и отправился на персию как хотел его отец филипп. и заставляет в драке (за свободу персии) бежать дария 3 внука дария 1. вскоре дарий пишет письмо где говорится , что он готов дать половину своего царства и его дочь в жёны александру ,но тот не соглашается. в 324 году убивает своего лучшего друга которы спас его-же от смерти . сам он умирает в 323 году до н.э.