Даны слова: синяя, горячая, короткая, добрая. Допиши ответы на вопросы об этих слов??х. 1). Какой частью речи являются эти слова? Эти слова являются ______________________________________ . 2). Что общего есть у этих слов? ...
Русский язык
Даны слова: синяя, горячая, короткая, добрая. Допиши ответы на вопросы об этих слов??х. 1). Какой частью речи являются эти слова? Эти слова являются ______________________________________ . 2). Что общего есть у этих слов? Все эти слова стоят в форме 1) ____________________________________ 2) ____________________________________ 3) ____________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прил им п ж.р оканчание ая
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