В спортивных играх приняли участие 64 учащихся старших классов и в 4 раза меньше уч??щихся младших классов.сколько учащихся младших классов приняло участие в спортивных играх.решить задачу

Математика
В спортивных играх приняли участие 64 учащихся старших классов и в 4 раза меньше уч??щихся младших классов.сколько учащихся младших классов приняло участие в спортивных играх.решить задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16учащихся младших классов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Заполните пропуски в уравнениях реакций: CO2 + H2O = … SeO3 + H2O = … … + H2O = H2SO3
Ответить
Математика
130 сколько страниц ему осталось прочитать?
Ответить
История
Подготовьте рассказ об Александре Македонском Где то 5-10 строчек вообщем не мног??! Прошу срочно нужно в течении 20-30 минут
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ НУЖНО. Подчеркните грамматические основы в предложениях : "Что это? Ранний, тихий, падающий сквозь последнюю желтизну деревьев ...
Ответить
Математика
Измерения прямоугольного параллелепипеда = 2 дм, 3 дм , 6 дм . Вычислить длину диагон??ли и площадь поверхности
Ответить