В спортивных играх приняли участие 64 учащихся старших классов и в 4 раза меньше уч??щихся младших классов.сколько учащихся младших классов приняло участие в спортивных играх.решить задачу

Математика

В спортивных играх приняли участие 64 учащихся старших классов и в 4 раза меньше уч??щихся младших классов.сколько учащихся младших классов приняло участие в спортивных играх.решить задачу

Автор: Гость