В спортивных играх приняли участие 64 учащихся старших классов и в 4 раза меньше уч??щихся младших классов.сколько учащихся младших классов приняло участие в спортивных играх.решить задачу
Математика
В спортивных играх приняли участие 64 учащихся старших классов и в 4 раза меньше уч??щихся младших классов.сколько учащихся младших классов приняло участие в спортивных играх.решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16учащихся младших классов
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