8 класс :) главной причиной отсутствия древесной растительности в степи является .а) недостаточное увлажнение б) распространение заболоченных участков в)короткое прохладное лето г) низкое плодородие почв

География

8 класс :) главной причиной отсутствия древесной растительности в степи является .а) недостаточное увлажнение б) распространение заболоченных участков в)короткое прохладное лето г) низкое плодородие почв

Автор: Гость