8 класс :) главной причиной отсутствия древесной растительности в степи является .а) недостаточное увлажнение б) распространение заболоченных участков в)короткое прохладное лето г) низкое плодородие почв
География
8 класс :) главной причиной отсутствия древесной растительности в степи является .а) недостаточное увлажнение б) распространение заболоченных участков в)короткое прохладное лето г) низкое плодородие почв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недостаточное увлажнение
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