В первый день туристы прошли 3/10 всего пути, а во второй день - 1/3 остатка. Сколько км прошли туристы в первый день и сколько во второй день, если длина всего пути 120 км?
Математика
В первый день туристы прошли 3/10 всего пути, а во второй день - 1/3 остатка. Сколько км прошли туристы в первый день и сколько во второй день, если длина всего пути 120 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:10×3=36 км прошли в первый день 2)( 120-36):3=28 км прошли во второй день
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