В первый день туристы прошли 3/10 всего пути, а во второй день - 1/3 остатка. Сколько км прошли туристы в первый день и сколько во второй день, если длина всего пути 120 км?

Математика

В первый день туристы прошли 3/10 всего пути, а во второй день - 1/3 остатка. Сколько км прошли туристы в первый день и сколько во второй день, если длина всего пути 120 км?

Автор: Гость