Найти разность арифметической прогрессии, если a1=13; a12=79.
Алгебра
Найти разность арифметической прогрессии, если a1=13; a12=79.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=(a12-a1)/11 d=(79-13)/11=66/11=6
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