Найти ширину прямоугольника если известно что его площадь равна 7210 метров в квадрате а длина 80 дециметров
Математика
Найти ширину прямоугольника если известно что его площадь равна 7210 метров в квадрате а длина 80 дециметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80дм=8м 7210:8=901,25 (М) длинна
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