Найти sin2a+cos2a если Cosa=-0,6 Пlt;аlt;3п/2
Математика
Найти sin2a+cos2a если Cosa=-0,6 Пlt;аlt;3п/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In2a=2sina *cosa sIn^2a+cos^2a=1; sina=-√(1-cos^2a); 3-ья етверть sina=-√(1-64/289)=-√225/289=-15/17 sin2a=2*(-15/17)*(-8/17)=(2*15*8) /(17^2)=20=240/289
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