Задача. Навстречу друг другу бежали две антилопы гну. Скорость одной антилопы 60км/ч, скорость другой- 55км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между ними равно 230 км? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ

Математика

Задача. Навстречу друг другу бежали две антилопы гну. Скорость одной антилопы 60км/ч, скорость другой- 55км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между ними равно 230 км? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ

Автор: Гость