Задача. Навстречу друг другу бежали две антилопы гну. Скорость одной антилопы 60км/ч, скорость другой- 55км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между ними равно 230 км? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
Математика
Задача. Навстречу друг другу бежали две антилопы гну. Скорость одной антилопы 60км/ч, скорость другой- 55км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между ними равно 230 км? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 часов плпьаььаьабаллаладалладклалкдлвлав
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