Найти сумму бесконечной геом. прогрессии: 15;5;одна целая две третьих;...
Математика
Найти сумму бесконечной геом. прогрессии: 15;5;одна целая две третьих;...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма находится по формуле S=b₁/(1-q) b₁=15 q=b2/b1=5\15=1\3 S=15/ (1- 1\3)=15 / 1\3=15*3=45
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