При каких значениях x значения выражений 2x-1 и 3x+9 равны?
Математика
При каких значениях x значения выражений 2x-1 и 3x+9 равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно приравнять выражения 2х-1=3х+9 х=-10
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