Реши задачи и сравни решения. 1) Юля посадила 18 луковиц в 3 ряда поровну . Сколько луковиц в каждом ряду? 2)Вера посадила 18 луковиц, по 3 луковицы в ряд.Сколько получилось рядов?
Математика
Реши задачи и сравни решения. 1) Юля посадила 18 луковиц в 3 ряда поровну . Сколько луковиц в каждом ряду? 2)Вера посадила 18 луковиц, по 3 луковицы в ряд.Сколько получилось рядов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6 луковец в каждом ряду 2) получилось 6 рядов
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