Реши задачи и сравни решения. 1) Юля посадила 18 луковиц в 3 ряда поровну . Сколько луковиц в каждом ряду? 2)Вера посадила 18 луковиц, по 3 луковицы в ряд.Сколько получилось рядов?

Математика

Реши задачи и сравни решения. 1) Юля посадила 18 луковиц в 3 ряда поровну . Сколько луковиц в каждом ряду? 2)Вера посадила 18 луковиц, по 3 луковицы в ряд.Сколько получилось рядов?

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