Выполните действия 2 целых 2/5 : 0,4 - 3,7 1/4 * 10 + 3,5 3,25 * 4 - 3/5

Математика
Выполните действия 2 целых 2/5 : 0,4 - 3,7 1/4 * 10 + 3,5 3,25 * 4 - 3/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5:0,4=1 1/4*10+3,5=6 3,25*4-3/5=12,4
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