Помогите пожалуйста решить подробно эти уравнения! умоляю !!
Алгебра
Помогите пожалуйста решить подробно эти уравнения! умоляю !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)'=(x^2+1÷x^2-5)'=(x^2+1)'*(x^2-5)-(x^2+1)*(x^2-5)'÷(x^2-5)^2=2x*(x^2-5)-(x^2+1)*2x÷(x^2-5)^2=-12x÷(x^2-5)^2 вроде так..это все по формулам найди формулы дифференцирования
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