Найти сумму четырех первых членов геометрической прогрессии, такой что её первые три члена , сумма которых равна 148/9 являются одновременно первым, четвёртым и восьмым членами арифметической прогрессии

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По условию задачи b₁=a₁ b₂=a₄ b₃=a₈ и b₁+b₂+b₃=148/9 Основное характеристическое свойство геометрической прогрессии b₂²=b¹·b³ По формуле общего члена арифметической прогрессии а₄=а₁+3d a₈=a₁+7d Подставляем вместо b₁; b₂; b₃ а₁; a₄; a₈, выраженные через a₁ и d. Получаем систему двух уравнений с двумя неизвестными a₁ и d. {a₁+a₁+3d+a₁+7d=148/9 {(a₁+3d)²=a₁·(a₁+7d) {3a₁+10d=148/9 {a₁=9d 3·9d+10d=148/9 37d=148/9 d=4/9 a₁=4 b₁=a₁=4 b₂=a₄=a₁+3d=4+3·(4/9)=4+(4/3)=16/3 q=b₂/b₁=(16/3):4=4/3 b₄=b₁·q³=4·(4/3)³=64/27 S₄=S₃+b₄=(148/9)+(64/27)=(148·3+64)/27=508/27 О т в е т. 508/27