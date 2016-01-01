Помогите пожалуйста n11 и n4
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Помогите пожалуйста n11 и n4
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4)1. Внешняя политика: Идея «восстановления Римской империи» или «реконкисты Запада» Захват Южной Испании Захват Северной Африки Византия платит дань Ирану 2.Внутреняя политика: Укрепление армии Административная реформа Финансовая реформа Кодекс Юстиниана 3.Культура Укрепление силы християнста Построил собор Святой Софии 11)Не грузит фото, но возможно 1.Византия 2.Иерусалим 3. 4.Багдад
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