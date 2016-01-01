Помогите пожалуйста n11 и n4

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Помогите пожалуйста n11 и n4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)1. Внешняя политика:  Идея «восстановления Римской империи» или «реконкисты Запада» Захват Южной Испании Захват Северной Африки  Византия платит дань Ирану 2.Внутреняя политика: Укрепление армии Административная реформа Финансовая реформа Кодекс Юстиниана 3.Культура Укрепление силы християнста Построил собор Святой Софии 11)Не грузит фото, но возможно  1.Византия 2.Иерусалим  3. 4.Багдад 
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