Сколько раз нужно взять число доданка 625 чтоб получить число 5 в 2016 степени??
Математика
Сколько раз нужно взять число доданка 625 чтоб получить число 5 в 2016 степени??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
625 =5 в 4 степени чтобы получить 5 в 2016 надо перемножить степени, т.е. 5 в 2016 = (5в4)в степени х 2016=4х х =504
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