Составить кроссворд на изученные орфограммы _ ПРЕ - ПРИ, буквы И- И после приставок. Вопросы могут быть любыми, ответ - слово с этими орфограммами. 10-15 слов
Русский язык
Составить кроссворд на изученные орфограммы _ ПРЕ - ПРИ, буквы И- И после приставок. Вопросы могут быть любыми, ответ - слово с этими орфограммами. 10-15 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот нам дали слово Признак, или Презнак? Понять ни как не можем...
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