Решите уравнения:1) 8*(x-14)=56 2)(46-x)*19=418
Математика
Решите уравнения:1) 8*(x-14)=56 2)(46-x)*19=418
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*(x-14)=56, х-14=7, х=14+7, х=21. Ответ: 21 2) (46-x)*19=418, 874-19х=456, -19х=418-874, -19х=-456, х=24. Ответ: 24
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