Спишите иправив ошибки на сцене сказочный домик .в нём дружна жывут собака мушка, ??ошка пушынка, петешок петя и енот тишка

Русский язык

Спишите иправив ошибки на сцене сказочный домик .в нём дружна жывут собака мушка, ??ошка пушынка, петешок петя и енот тишка

Автор: Гость