Спишите иправив ошибки на сцене сказочный домик .в нём дружна жывут собака мушка, ??ошка пушынка, петешок петя и енот тишка
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Спишите иправив ошибки на сцене сказочный домик .в нём дружна жывут собака мушка, ??ошка пушынка, петешок петя и енот тишка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сцене сказочный домик. В нём дружно живут собака Мушка, кошка Пушинка, петушок Петя и енот Тишка.
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