Расположите порядковые номера элементов в порядке возрастания кислотных свойств их высших гидроксидов. хлор, углерод, литий, алюминий, кремний. 20 баллов
Химия
Расположите порядковые номера элементов в порядке возрастания кислотных свойств их высших гидроксидов. хлор, углерод, литий, алюминий, кремний. 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,13,14,6,17. Li,Al,Si,C,Cl.
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