При каком значении "а"в уравнении х^2-4х+3а+7=0 два корня
Алгебра
При каком значении "а"в уравнении х^2-4х+3а+7=0 два корня
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