Ничего не получается, помогите пожалуйста!!!
Физика
Ничего не получается, помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) дано N=6*10^22 м=32 кг/кмоль Po=10^5 Па To=273 K Na=6.02*10^26 1/кмоль m-? m=м*N/Na m=32*6*10^22/6.02*10^26=3.19*10^-3 кг m=кг*кмоль/кмоль=кг m=3.19 г 2) дано m=0.042 кг V=2*10^-4 м³ Т=290 К м=28 кг/кмоль R=8.31*10³ Дж/кмольК Р-? n-? n-число молей PV=nRT n=m/м n=0.042/28=1.5*10^-3 кмоль P=nRT/V P=1.5*10^-3*8.31*10^3*290/2*10^-4 P=180.7*10^5 Па 3)см рис С-const ↑-повышение ↓ понижение
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