Кого автор называет "народ персидского царства"

География
Кого автор называет "народ персидского царства"
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Гость:
Вот ответик!!!! Удачи!!! :) :) :)
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